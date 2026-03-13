Accrochage à Sindian : un militaire tué, six blessés, plusieurs assaillants neutralisés

XALIMANEWS: Un militaire sénégalais a été tué et six autres blessés, jeudi matin, lors d’un accrochage entre un détachement de l’armée sénégalaise et un groupe d’individus armés dans la zone de Kadialock, au nord de Sindian, près de la frontière gambienne.

Selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), l’incident s’est produit dans le cadre d’opérations de destruction de champs de chanvre indien menées par la Zone militaire n°5.

Le premier bilan fait état d’un militaire décédé et de six blessés. Le communiqué précise également que plusieurs assaillants ont été neutralisés lors de l’affrontement.

La DIRPA indique par ailleurs que les unités engagées poursuivent les opérations dans cette zone afin de détruire les cultures de chanvre indien, traquer les bandes armées et assurer la sécurité des populations ainsi que de leurs biens.

Ces opérations s’inscrivent dans les actions menées par les forces armées sénégalaises pour lutter contre les activités illicites dans cette zone frontalière.