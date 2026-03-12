Football

Coupe du monde 2026 : l’Iran annonce son retrait après sa qualification

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
4 Min Read

XALIMANEWS: Le gouvernement iranien a annoncé, mercredi, le retrait du pays de la participation à la prochaine Coupe du monde 2026 prévue dans trois mois aux États-Unis d’Amérique, au Mexique et au Canada. Une décision qui fait de la République islamique d’Iran la septième nation à renoncer volontairement à une phase finale de la compétition mondiale après s’être qualifiée, depuis 1950.

‎Le ministre iranien des Sports, Ahmad Donyamali, a déclaré à la télévision nationale que son pays ne participera pas à la Coupe du monde 2026 ‘’après des frappes aériennes menées conjointement par les États-Unis d’Amérique et Israël, qui ont coûté la vie au guide suprême Ali Khamenei et déclenché un conflit régional’’.

‎Ce retrait, s’il est confirmé, ferait de l’Iran la septième nation à renoncer volontairement à une phase finale de Coupe du monde de la FIFA masculine après qualification depuis 1950. Historiquement, seules l’Inde, la Turquie, l’Écosse, la France, l’Irlande et le Portugal se sont retirés volontairement après s’être qualifiés.

La France, l’Irlande et le Portugal initialement non qualifiés, avaient été invités à remplacer l’Écosse l’Inde, la Turquie, lors du Mondial 1950 au Brésil. Mais ils s’étaient finalement retirés, invoquant le calendrier, les longs déplacements et des matchs trop rapprochés. Les autres pays avaient évoqué des raisons financières ainsi que des trajets trop longs et coûteux.

DEPECHES

Décès de Lamine Mboup : Le football sénégalais perd une légende
Week-end européen : les Lions brillent à l’étranger avec buts et passes décisives
Football : Walid Regragui quitte officiellement le poste de sélectionneur du Maroc
Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

Des cas plus récents de non-participation concernent plutôt des exclusions politiques ou disciplinaires, comme celle de la Yougoslavie en 1994, interdite par les sanctions internationales imposées par l’ONU à la suite des guerres dans cette partie du monde.

Plus récemment, la Russie a été suspendue des compétitions internationales en 2022 en réponse à la guerre qu’elle mène contre l’Ukraine. Il s’en était suivi des sanctions décidées par FIFA et UEFA, ce qui l’a empêchée de disputer les tournois internationaux, y compris les qualifications pour le Mondial.

‎Un précédent plus ancien remonte à la Coupe du monde 1938 en France : après l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne nazie en mars 1938, l’Autriche, pourtant qualifiée, fut retirée du tournoi et plusieurs de ses joueurs intégrés à l’équipe d’Allemagne, si bien que la compétition se joua avec 15 équipes au lieu de 16.

‎La Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada, impliquera 48 équipes. L’équipe iranienne avait choisi le complexe sportif Kino, à Tucson, comme camp de base.

Son retrait intervient après dix-huit mois de préparation. L’équipe iranienne était logée dans le groupe G avec la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte.

Selon le règlement de la FIFA, une équipe se retirant volontairement au plus tard 30 jours avant le tournoi s’expose à une amende d’au moins 320 800 dollars (environ 180 610 400 francs CFA) et à d’éventuelles sanctions disciplinaires, pouvant inclure l’exclusion de compétitions ultérieures ou son remplacement par une autre équipe.

Share This Article
Previous Article Sénégal : ce qu’il faut savoir sur la nouvelle loi renforçant les sanctions contre les infractions aux mœurs
Next Article France : l’avocat de Madiambal Diagne conteste l’avis d’extradition et saisit la Cour de cassation
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

FootballSports

Mercato : Everton sous pression pour Illimane Ndiaye

Mamadou Sarr vers Chelsea : le départ désormais acté selon L’Équipe

A la UneFootball

Suspensions CAF : voici les rencontres que manqueront Pape Thiaw, Ndiaye et Sarr

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Coupe du monde 2026 : l’Iran annonce son retrait après sa qualification

Basket

Éliminatoires FIBA 2026 : lourd revers pour les Lionnes du Sénégal face aux Américaines

Football

Décès de Lamine Mboup : Le football sénégalais perd une légende

Football

Week-end européen : les Lions brillent à l’étranger avec buts et passes décisives 

Lutte

Lutte : Modou Lô – Sa Thiès diffusé en direct sur…