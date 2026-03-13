Canada : Aida Samb et Assane Ndiaye à l’affiche du gala de clôture du Mois du Sénégal à Montréal

XALIMANEWS: Le Regroupement général des Sénégalais du Canada (RGSC) annonce la tenue de la 13ᵉ édition du Mois du Sénégal au Canada, un événement culturel majeur destiné à célébrer la culture sénégalaise au sein de la diaspora.

Le gala de clôture de cette édition sera marqué par la participation de deux figures de la musique sénégalaise, Aida Samb et Assane Ndiaye, qui assureront l’animation musicale de la soirée.

L’événement est prévu le samedi 2 mai 2026 au Plaza Centre-Ville à Montréal . La soirée débutera à 19h00 et se poursuivra jusqu’à 2h du matin.

Au programme : dîner de gala et buffet, dans une ambiance festive visant à mettre en valeur la richesse culturelle du Sénégal et à renforcer les liens entre les membres de la communauté sénégalaise vivant au Canada.

Le prix du billet est fixé à 120 dollars. L’événement est organisé avec l’appui de plusieurs partenaires institutionnels et communautaires