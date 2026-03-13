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Dialogue et concertation : la Chambre des mines et les cimenteries sénégalaises réagissent à la renégociation des contrats

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XALIMANEWS: La Chambre des mines du Sénégal (CMDS) a appelé, dans un communiqué publié vendredi, à privilégier le dialogue constructif et la concertation entre les acteurs publics et privés pour sécuriser les investissements et protéger les emplois dans le secteur minier. Cette prise de position intervient au lendemain de la publication des résultats des renégociations menées par le gouvernement sénégalais sur certains contrats jugés défavorables à l’État.

La CMDS souligne l’importance d’une coopération étroite entre l’État et les entreprises, ainsi que la mise en place de solutions concertées afin de préserver l’activité industrielle et les emplois dans l’intérêt du développement durable du secteur extractif et de l’économie nationale. L’organisation suit également avec attention les difficultés rencontrées par plusieurs entreprises industrielles stratégiques, notamment les Industries chimiques du Sénégal (ICS) et les cimenteries.

Les cimenteries sénégalaises réaffirment leur engagement

Quatre cimenteries – Sococim Industries, Les Cimenteries du Sahel, Dangote Cement Sénégal et les Ciments de l’Afrique Sénégal – ont également publié un communiqué pour rappeler leur esprit de transparence et de partenariat avec l’État. Elles précisent que les avantages fiscaux ou douaniers accordés via certaines conventions sont des instruments classiques de politique économique visant à attirer les investissements, accélérer l’industrialisation et créer des emplois durables.

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Les cimenteries affirment avoir pleinement coopéré aux audits de leurs contrats et attendent la restitution officielle et transparente des rapports finaux, afin de garantir une évaluation objective des engagements pris. Elles réitèrent leur ouverture au dialogue avec l’État et l’opinion publique, tout en soulignant le ralentissement actuel du secteur du bâtiment et des travaux publics qui impacte toute la chaîne de valeur de la construction.

Préjudice financier et mesures gouvernementales

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé qu’un comité placé sous sa tutelle a relevé des manquements ayant entraîné d’importants préjudices financiers pour l’État. Dans le secteur minier, ce préjudice est évalué à 1 075 milliards de francs CFA, notamment à cause d’avantages fiscaux et douaniers jugés indus.

Pour les Industries chimiques du Sénégal, le gouvernement prévoit une reprise des actifs, permettant au Sénégal d’utiliser les engrais produits localement pour répondre à ses besoins et en exporter dans la région.

Vers un partenariat renforcé

La CMDS et les acteurs industriels réaffirment ainsi leur confiance dans les institutions sénégalaises et leur volonté de maintenir un partenariat constructif. Le dialogue et la transparence sont présentés comme les leviers essentiels pour sécuriser les investissements, soutenir l’industrialisation et préserver les emplois dans le contexte économique et géopolitique actuel.

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