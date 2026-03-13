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Kaolack et Mbour : 730 millions CFA en billets noirs saisis par les Douanes

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XALIMANEWs: Les Douanes du Centre ont remporté un nouveau succès dans la lutte contre la criminalité financière avec la saisie de billets noirs d’une valeur totale estimée à près de 730 millions de francs CFA. Ces opérations, menées par la Subdivision des Douanes de Kaolack, s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le faux-monnayage et le blanchiment de capitaux.

La dernière intervention a eu lieu le 9 mars 2026, suite à l’exploitation de renseignements faisant état de tentatives de lavage de billets noirs dans plusieurs localités de la région de Kaolack. Les Brigades mobiles des Douanes de Kaolack et de Nioro ont alors déployé un plan d’intervention coordonné qui a permis de localiser et d’interrompre une première opération de lavage aux environs de Ndiaffate, dans le département de Kaolack.

Sur place, trois individus ont été appréhendés en possession de 4.200 coupures de billets noirs de 100 dollars, pour une contrevaleur estimée à 237.720.000 francs CFA.

Quelques semaines plus tôt, le 24 février 2026, une autre saisie majeure avait été réalisée à Mbour. Cette opération, menée par la Brigade mobile des Douanes de Nioro, a permis la confiscation de billets noirs d’une valeur estimée à 750 000 € (492 millions de francs CFA). Dans ce cas, le groupe de faussaires, initialement repéré dans la région de Kaolack, avait changé de lieu à la dernière minute pour procéder au blanchiment à Mbour.

Grâce à une surveillance et une filature minutieuses, les agents ont d’abord arrêté deux individus au quartier Gadeu Gua avec 1.500 coupures de 500 €, avant de mettre la main sur un troisième membre du réseau au quartier Almadies II (Sédima), dans le département de Rufisque.

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Ces opérations illustrent la détermination et l’efficacité des Douanes du Centre dans la lutte contre la criminalité financière, et leur rôle crucial dans la protection de l’économie nationale face au faux-monnayage et au blanchiment d’argent

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