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Ndioum : fidèles et autorités réunis pour une journée de prières dédiée à Farba NGOM

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XALIMANEWS: Une journée exceptionnelle de récital du Saint Coran et de prières a été organisée ce vendredi 13 mars 2026 à Ndioum, en hommage à Farba NGOM. L’événement a rassemblé une forte mobilisation de fidèles, d’autorités religieuses, de notables et de populations venues se recueillir autour de la lecture du Coran et de nombreuses invocations.

Une forte présence des autorités et de la communauté

La rencontre s’est tenue sous la présence effective du maire de Ndioum, Dr Cheikh Oumar Anne, également coordonnateur général de la NR/J. Par sa présence, il a réaffirmé son attachement aux valeurs de foi, de solidarité et de fraternité, essentielles pour le bon déroulement de cette initiative spirituelle.

Prières et bénédictions pour Farba NGOM

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Tout au long de la journée, des prières et bénédictions ont été formulées pour implorer la paix, la justice et la protection divine pour Farba NGOM. Les populations venues de l’ensemble du département de Podor ont témoigné d’un esprit de solidarité et d’un profond attachement aux valeurs religieuses et communautaires.

Une mobilisation empreinte de ferveur et de communion

La journée s’est déroulée dans un climat de ferveur religieuse et de communion, marquée par des invocations adressées à Dieu afin que la paix, la justice et la grâce divine accompagnent Farba NGOM. Cet événement illustre la capacité de la communauté à se rassembler autour de la foi et à manifester son soutien spirituel dans les moments importants.

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