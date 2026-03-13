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Femmes et développement : l’Assemblée nationale met en lumière leur contribution capitale

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XALIMANEWS: Le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a mis en avant vendredi l’importance « capitale » des femmes dans la construction d’une société équilibrée, soulignant leur rôle clé dans l’éducation et la protection des familles.

Lors d’une conférence religieuse organisée par l’Amicale des femmes de l’Assemblée nationale, sur le thème « La contribution de la femme à la construction d’une société équilibrée », Malick Ndiaye a insisté : « Soutenir les femmes, c’est renforcer l’éducation et travailler pour le développement et la stabilité d’un pays ».

Il a également salué l’engagement des femmes députées, affirmant qu’elles sont des modèles à célébrer en permanence grâce à leur combat et leur plaidoyer au sein de l’Assemblée nationale.

Pour sa part, Anta Sow, présidente de l’Amicale, a rappelé que les femmes députées, au-delà de leurs fonctions politiques, restent des mères et éducatrices contribuant à la transmission des valeurs et à la construction du futur. Elle a aussi salué leur bravoure et leur implication dans toutes les instances de décision, participant activement à la bonne marche des travaux parlementaires.

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