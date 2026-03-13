Politique

Éducation : la Coalition Diomaye Président félicite Bassirou Diomaye Faye pour la régularisation des enseignants

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XALIMANEWS: La Coalition Diomaye Président a exprimé sa profonde satisfaction à la suite de la mise en œuvre effective de la régularisation des enseignants décisionnaires, marquée par la publication officielle de la nomenclature des pièces à fournir pour leur reclassement.

Dans un communiqué rendu public vendredi à Dakar, la coalition souligne que cette mesure administrative d’envergure intervient après la signature, le 27 janvier 2026, des décrets n°2026-65 et n°2026-66. Selon elle, cette décision constitue une étape importante dans la refondation du système éducatif sénégalais et dans la valorisation du rôle des enseignants.

La coalition estime également que cette mesure traduit la concrétisation d’un engagement majeur du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pris devant les Sénégalais lors de la campagne électorale. Pour ses responsables, il ne s’agit pas uniquement d’une régularisation administrative, mais d’un acte visant à rétablir la dignité des enseignants chargés de former la jeunesse sénégalaise, tout en contribuant à la stabilité du climat social.

Dans son communiqué, la coalition adresse par ailleurs ses félicitations au chef de l’État ainsi qu’à l’ensemble du gouvernement, notamment au ministre de la Fonction publique et au ministre de l’Éducation nationale, pour les efforts consentis dans la mise en œuvre de cette réforme.

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La Coalition Diomaye Président réaffirme enfin son soutien à la vision du président Bassirou Diomaye Faye et invite le corps enseignant à saisir cette opportunité pour contribuer au renforcement de l’excellence du système éducatif sénégalais.

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