Ville de Dakar : le FODEM clôture deux sessions de formation pour 100 entrepreneurs

XALIMANEWS: Le Fonds de Développement et de Solidarité Municipal (FODEM) a procédé cette semaine à la clôture de sessions de formation destinées aux entrepreneurs inscrits sur sa plateforme numérique de demande de formation. Cette initiative s’inscrit dans la politique de soutien à l’entrepreneuriat portée par la Ville de Dakar, qui vise à renforcer les capacités des porteurs de projets et des acteurs économiques locaux.

Une première cohorte de cinquante entrepreneurs ayant soumis leur candidature via le lien partagé par le FODEM a bénéficié d’un programme de renforcement de capacités. Cette formation, organisée sur deux jours, avait pour objectif de doter les participants d’outils et de connaissances indispensables au développement et à la pérennisation de leurs activités.

Durant les sessions, les participants ont été formés sur plusieurs thématiques essentielles, notamment l’entrepreneuriat, l’éducation financière ainsi que l’économie sociale et solidaire. Ces modules ont permis aux bénéficiaires de mieux comprendre les mécanismes de gestion d’entreprise, d’améliorer leurs compétences financières et de se familiariser avec les principes de l’économie solidaire.

À travers leurs témoignages, les entrepreneurs formés ont salué la qualité des enseignements reçus ainsi que l’initiative innovante de la plateforme en ligne, qui facilite désormais l’accès des entrepreneurs dakarois aux programmes de formation proposés par la municipalité.

La cérémonie de clôture de cette première session s’est tenue en présence de plusieurs personnalités, notamment Souleymane Kane, représentant du maire de Dakar, ainsi que Babacar Diagne, directeur du Centre de Gestion Agréé (CGA). La directrice du FODEM, Aminata Diop, a également pris part à la cérémonie en compagnie de son équipe.

Par ailleurs, une nouvelle session de formation a également été clôturée ce vendredi. Elle a concerné une autre cohorte de cinquante jeunes inscrits sur la plateforme du FODEM. Cette formation a porté sur les mêmes thématiques, à savoir l’éducation financière et l’économie sociale et solidaire.

Cette seconde cohorte présente toutefois une particularité : la participation d’agents municipaux inscrits sur la plateforme, qui ont également pris part à ce programme de renforcement de capacités.

À travers ces initiatives, le FODEM réaffirme son engagement à accompagner les entrepreneurs de Dakar en renforçant leurs compétences et en facilitant leur accès à des programmes de formation adaptés. L’objectif est de contribuer durablement à la promotion de l’emploi, au développement de l’initiative économique et au dynamisme du tissu entrepreneurial local.