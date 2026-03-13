Habib Beye réussit ses débuts avec l’OM après des victoires contre Lyon, Toulouse et Auxerre

XALIMANEWS: L’entraîneur sénégalais Habib Beye réussit un début impressionnant sur le banc de l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Le technicien a remporté ses trois premiers matches de championnat, confirmant une entrée réussie à la tête du club phocéen.

Pour son premier test, l’OM s’est imposé 3-2 face à l’Olympique Lyonnais, au terme d’un match très disputé. Cette victoire a marqué un départ idéal pour l’ancien international sénégalais.

L’équipe marseillaise a ensuite confirmé sa bonne dynamique en battant 1-0 le Toulouse FC, démontrant une solidité défensive et une meilleure maîtrise du jeu.

Ce soir, l’Olympique de Marseille a poursuivi sur sa lancée avec une nouvelle victoire 1-0 contre l’AJ Auxerre, permettant à Habib Beye de réaliser un trois sur trois en Ligue 1.

Avec cette série de succès, le coach sénégalais signe un début parfait et suscite déjà beaucoup d’enthousiasme chez les supporters marseillais