Societe

Habib Beye réussit ses débuts avec l’OM après des victoires contre Lyon, Toulouse et Auxerre

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: L’entraîneur sénégalais Habib Beye réussit un début impressionnant sur le banc de l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Le technicien a remporté ses trois premiers matches de championnat, confirmant une entrée réussie à la tête du club phocéen.

Pour son premier test, l’OM s’est imposé 3-2 face à l’Olympique Lyonnais, au terme d’un match très disputé. Cette victoire a marqué un départ idéal pour l’ancien international sénégalais.

L’équipe marseillaise a ensuite confirmé sa bonne dynamique en battant 1-0 le Toulouse FC, démontrant une solidité défensive et une meilleure maîtrise du jeu.

Ce soir, l’Olympique de Marseille a poursuivi sur sa lancée avec une nouvelle victoire 1-0 contre l’AJ Auxerre, permettant à Habib Beye de réaliser un trois sur trois en Ligue 1.

DEPECHES

Dialogue et concertation : la Chambre des mines et les cimenteries sénégalaises réagissent à la renégociation des contrats
Ville de Dakar : le FODEM clôture deux sessions de formation pour 100 entrepreneurs
Candidature de Macky Sall à l’ONU : Quels soutiens africains et internationaux ?
Affaire Aziz Ndiaye – Awa Baldé : le dossier renvoyé au 12 mars

Avec cette série de succès, le coach sénégalais signe un début parfait et suscite déjà beaucoup d’enthousiasme chez les supporters marseillais

Share This Article
Previous Article Éducation : la Coalition Diomaye Président félicite Bassirou Diomaye Faye pour la régularisation des enseignants
Next Article Kaolack et Mbour : 730 millions CFA en billets noirs saisis par les Douanes
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UnePolitique

Trois heures et demie avec Sonko : décryptage des réponses aux dossiers brûlants

Societe

Pâques 2026 : le maire Alioune TALL facilite l’accès aux aides pour les habitants de Mermoz-Sacré-Cœur

Societe

Mort d’Abdoulaye Bâ : Guy Marius Sagna appelle à la vérité, à des réformes et à un dialogue renforcé

Societe

Waly D. Bodiang: «En tant que régime, nous devons assumer entièrement la responsabilité de la mort de l’étudiant Abdoulaye BA…»

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Coupe du monde 2026 : l’Iran annonce son retrait après sa qualification

Basket

Éliminatoires FIBA 2026 : lourd revers pour les Lionnes du Sénégal face aux Américaines

Football

Décès de Lamine Mboup : Le football sénégalais perd une légende

Football

Week-end européen : les Lions brillent à l’étranger avec buts et passes décisives 

Lutte

Lutte : Modou Lô – Sa Thiès diffusé en direct sur…