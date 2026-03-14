Climat politique : Ousmane Sonko rencontre ses alliés de l’APTE

XALIMANEWS: Après la rencontre très commentée entre le président de la République Bassirou Diomaye Faye et les responsables de la coalition Diomaye Président, la scène politique sénégalaise continue de susciter de nombreuses réactions.

Le Premier ministre et leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, doit en effet rencontrer ce samedi à 16 heures les responsables et alliés de la coalition APTE.

Cette rencontre intervient dans un contexte politique marqué par les nombreuses analyses suscitées par la récente réunion entre le chef de l’État et les leaders de la coalition Diomaye Président, une réunion qui avait fait couler beaucoup d’encre dans les milieux politiques et médiatiques.

Pour plusieurs observateurs, l’initiative du leader de Pastef pourrait s’inscrire dans une volonté de renforcer la concertation avec ses alliés politiques regroupés au sein de l’APTE, mais également de maintenir la cohésion autour du projet politique porté par ses partenaires.

Cette réunion prévue ce samedi devrait ainsi être l’occasion d’échanger sur l’actualité politique nationale, mais aussi sur les perspectives et les orientations de la coalition dans le contexte politique actuel.