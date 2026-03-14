Guerre au Moyen-Orient : les marchés de l’énergie sous tension, quelles conséquences pour l’Afrique ?

XALIMANEWS: Deux semaines après le déclenchement du conflit au Moyen-Orient, les marchés du pétrole et du gaz restent extrêmement volatils, réagissant au rythme des incertitudes géopolitiques. Les investisseurs craignent que l’aggravation du conflit perturbe durablement l’approvisionnement énergétique mondial, avec des répercussions sur l’ensemble de l’économie globale.

Pour les économies africaines, encore fortement dépendantes des importations de produits pétroliers, une hausse prolongée du prix du baril pourrait accentuer les pressions inflationnistes, fragiliser les finances publiques et peser sur le pouvoir d’achat des ménages. Les gouvernements devront naviguer entre la nécessité de sécuriser les approvisionnements et le maintien de la stabilité économique intérieure.

Le continent africain, confronté à des vulnérabilités structurelles dans le secteur énergétique, se retrouve une fois de plus exposé aux secousses de la géopolitique mondiale. Mais cette situation pourrait également accélérer les perspectives de diversification énergétique, en favorisant le développement des énergies renouvelables et des solutions locales pour réduire la dépendance aux hydrocarbures importés.

Selon L’As, la combinaison de risques géopolitiques et de fragilités économiques fait de l’Afrique un acteur vulnérable mais également un continent qui pourrait tirer parti de la transition énergétique pour renforcer sa résilience