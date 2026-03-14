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Sandra » et les RV h0mos€xuels : ce que révèlent les enquêteurs

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XALIMANEWS: La Brigade de Recherches (Br) a procédé à l’interpellation d’un troisième individu dans le cadre de l’affaire des groupes de rencontres h0mos€xuels.

Dans une précédente publication, Libération révélait que l’étudiant Omar Sall (23 ans) et le restaurateur Stéphane Gabriel Preira (35 ans) avaient été écroués par le doyen des juges pour association de malfaiteurs, actes contre nature et transmission volontaire du VIH, à la suite d’une information judiciaire demandée par le parquet. Les gendarmes avaient infiltré des groupes où les membres, tous h0mos€xuels, organisaient des rencontres sexuelles entre eux. Omar Sall avait reconnu cibler les partenaires étrangers, tandis que Stéphane Gabriel Preira se présentait comme un « passif ».

La Brigade de recherches a décidé de poursuivre les investigations afin d’identifier l’ensemble des membres de ces groupes. Dans ce cadre, un étudiant de 25 ans, connu sous le pseudonyme « Sandra », a été interpellé aux Maristes et déféré hier. Identifié comme El Hadji Samba Der, il était en contact permanent sur le réseau social TikTok avec « Zoman », le surnom d’Omar Sall. Le compte « Zoman » publiait régulièrement des contenus h0mos€xuels.

Bien que l’étudiant affirme ne jamais avoir commis d’acte contre nature, les éléments techniques récoltés par les enquêteurs ont révélé qu’il entretenait des échanges poussés avec Omar Sall, allant jusqu’à proposer des rencontres à caractère sexuel après des prises de contact via TikTok. Les gendarmes ont également intercepté plusieurs s€xtapes envoyées à des partenaires et découvert un important lot de contenus homosexuels sur son téléphone.

Cette affaire dépasse désormais les frontières du Sénégal, certains membres actifs de la communauté étant localisés en Europe, où des propositions de rapports sexuels tarifés ont été constatées par les enquêteurs.

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L’enquête se poursuit afin d’identifier tous les individus impliqués et de déterminer l’étendue du réseau.

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