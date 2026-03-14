Kédougou : deux orpailleurs maliens meurent dans un éboulement sur le site minier d’Afrigold à Saraya

XALIMANEWS: Un nouvel éboulement s’est produit vendredi sur le site d’exploitation minière d’Afrigold, à Kharakhéna, dans la commune de Bembou, département de Saraya, dans la région de Kédougou. L’accident a coûté la vie à deux jeunes orpailleurs de nationalité malienne, a appris l’APS de source sécuritaire.

Selon cette source, le drame est survenu dans la journée du vendredi 13 mars 2026 lorsqu’une importante masse de sable et de pierres s’est soudainement détachée, ensevelissant les deux victimes qui travaillaient dans la zone d’exploitation.

Les tentatives de secours menées par leurs camarades n’ont malheureusement pas permis de les sauver à temps. Les deux jeunes, âgés d’environ 25 ans, résidaient à Kharakhéna.

La même source indique que les éboulements enregistrés dans ce périmètre d’exploitation d’Afrigold ont déjà provoqué dix-huit décès au cours des trois derniers mois, ce qui relance les préoccupations autour de la sécurité dans les sites d’orpaillage de la région de Kédougou.

Informée du drame, la brigade territoriale de la gendarmerie de Saraya s’est rendue sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage. Les dépouilles des victimes ont ensuite été transférées à la morgue de l’hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou.

Ce nouvel accident remet au premier plan la question de la sécurité des orpailleurs, dans une région où l’exploitation aurifère artisanale attire de nombreux travailleurs, souvent exposés à des risques importants d’éboulements et d’accidents.