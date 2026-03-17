Casamance : 3 militaires tués et 3 blessés dans une explosion lors d’une opération anti-drogue à Sindian

XALIMANEWS: Un drame s’est produit ce mardi matin au nord de Sindian, dans le département de Bignona, près de la frontière sénégalo-gambienne. Trois militaires sénégalais ont perdu la vie et trois autres ont été blessés à la suite d’une explosion accidentelle survenue en pleine opération.

Selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), l’incident est intervenu dans le cadre d’une mission de destruction de champs de chanvre indien menée par des éléments de la zone militaire numéro 5, correspondant à la région de Ziguinchor.

Ces opérations, lancées depuis plus d’une semaine dans cette zone sensible proche de la Gambie, visent à lutter contre la culture illicite de chanvre indien et à démanteler les bandes armées qui y opèrent. D’après la DIRPA, plusieurs individus appartenant à ces groupes ont déjà été neutralisés.

Ce nouvel incident survient quelques jours seulement après un autre affrontement meurtrier. Jeudi dernier, un militaire avait été tué et six autres blessés lors d’un accrochage entre l’armée sénégalaise et un groupe armé dans la zone de Kadialock, également située au nord de Sindian.

Malgré ces pertes, l’armée sénégalaise affirme poursuivre ses opérations dans la zone avec détermination. L’objectif reste inchangé : traquer et neutraliser les groupes armés, éradiquer la culture de chanvre indien et assurer la sécurité des populations vivant dans cette partie du sud du pays.