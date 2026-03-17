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Séisme à la CAN 2025 : le Sénégal perd le trophée, le Maroc sacré champion sur tapis vert

Lesenegalaislibre
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XALIMANEWS: C’est un véritable coup de tonnerre qui secoue le football africain. La Confédération africaine de football a officiellement invalidé la victoire du Sénégal en finale de la CAN 2025, attribuant finalement le trophée au Maroc sur tapis vert.

Selon la décision rendue par le Jury d’appel, l’équipe nationale du Sénégal est déclarée forfait, en application des règlements de la compétition. Le score de la finale est ainsi homologué à 3-0 en faveur du Maroc, offrant le sacre aux Lions de l’Atlas.

Pourtant, sur le terrain, les Lions de la Téranga s’étaient imposés au terme d’un match intense remporté après prolongations. Mais cette victoire n’aura finalement pas résisté à la procédure engagée après la rencontre.

Au cœur de cette affaire, un incident majeur : les joueurs sénégalais auraient quitté la pelouse au moment d’une décision arbitrale controversée, notamment autour d’un penalty impliquant Brahim Díaz. Un comportement jugé contraire aux règlements par les instances disciplinaires.

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Saisie après la finale, la CAF a examiné le dossier avant de trancher en faveur du Maroc. Cette décision, basée sur les dispositions réglementaires en vigueur, entraîne donc une réattribution historique du titre.

Il s’agit d’un cas extrêmement rare dans l ისტორი du football africain. Voir une finale de Coupe d’Afrique des Nations annulée après coup et son vainqueur changé sur décision administrative reste un événement sans précédent.

Cette annonce suscite déjà une vague de réactions à travers le continent, notamment au Sénégal où l’incompréhension et la colère gagnent les supporters.

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