Retrait du titre du Sénégal : Omar Pène dénonce une “décision politique” et soutient les Lions

XALIMANEWS: La polémique autour de la décision de la Confédération africaine de football continue de susciter de vives réactions au Sénégal. Parmi les voix qui s’élèvent, celle de l’artiste Omar Pène résonne avec force.

Dans un message empreint d’émotion et de patriotisme, le lead vocal du Super Diamono a exprimé sa profonde indignation face à l’annonce visant à retirer au Sénégal son titre de champion d’Afrique au profit du Maroc.

Pour l’artiste, cette décision est incompréhensible et injuste. Il rappelle que les Lions de la Téranga ont conquis ce trophée sur le terrain, avec courage, détermination et mérite. « Ce titre appartient à notre peuple, à nos joueurs et à toute une nation fière », a-t-il insisté.

Omar Pène va plus loin en qualifiant la décision de la CAF de “purement politique”, estimant qu’aucune instance ne peut effacer une victoire acquise dans le jeu. Selon lui, quelles que soient les annonces officielles, le Sénégal reste et demeurera champion d’Afrique dans les cœurs.

L’artiste appelle ainsi à l’unité nationale face à cette situation. Loin de fragiliser le pays, cette décision renforce, selon lui, la fierté et la solidarité du peuple sénégalais.

Dans un élan mobilisateur, il invite tous les Sénégalais à se lever pour soutenir les Lions de la Téranga et défendre l’honneur national. Un message fort qui reflète l’état d’esprit d’une grande partie de l’opinion publique.