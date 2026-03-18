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Décision de la Confédération africaine de football : le Sénégal crie à l’injustice et évoque des soupçons de corruption

Lesenegalaislibre
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Dakar, 18 mars 2026 – Le gouvernement du Sénégal a exprimé une vive indignation à la suite de la décision du jury d’appel de la Confédération africaine de football de retirer au Sénégal son titre de champion d’Afrique 2025 pour l’attribuer au Maroc.

Dans un communiqué officiel publié mardi, les autorités sénégalaises qualifient cette décision d’« inédite » et d’« une gravité exceptionnelle ». Selon le gouvernement, cette mesure va à l’encontre des principes fondamentaux de l’éthique sportive, notamment l’équité, la loyauté et le respect du résultat acquis sur le terrain.

Le texte dénonce une interprétation « manifestement erronée » du règlement, conduisant, selon Dakar, à une décision « grossièrement illégale et profondément injuste ». En remettant en cause l’issue d’un match disputé dans les règles, la Confédération africaine de football porterait atteinte à sa propre crédibilité ainsi qu’à la confiance des peuples africains envers les institutions sportives continentales.

Le Sénégal rejette fermement cette décision et affirme qu’aucune mesure administrative ne saurait effacer le mérite sportif de son équipe nationale. Dans ce contexte, le gouvernement appelle à l’ouverture d’une enquête internationale indépendante, évoquant des soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la Confédération africaine de football.

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Par ailleurs, les autorités annoncent leur intention d’exercer tous les recours possibles, y compris devant des juridictions internationales compétentes comme le Tribunal arbitral du sport, afin de faire valoir leurs droits et tenter de rétablir le résultat sportif.

Le communiqué aborde également la situation des supporters sénégalais actuellement détenus au Maroc à la suite des incidents survenus lors de la finale de la CAN. Le gouvernement affirme suivre ce dossier de près et réitère sa solidarité envers les ressortissants concernés.

Enfin, Dakar assure qu’il restera « résolu, vigilant et inflexible » dans la défense des droits de sa sélection nationale et dans la préservation de l’honneur du sport africain.

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