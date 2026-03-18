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Grand Yoff: Un entraîneur de Basket interpellé pour agression sexuelle sur une mineure de 11 ans

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XALIMANEWS: Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a procédé, le 17 mars 2026, à l’interpellation d’un individu, entraîneur de basket-ball, pour des faits d’agression sexuelle sur une mineure de 11 ans.

Cette procédure fait suite à une plainte déposée le 12 mars 2026 par les parents de la victime, élève en classe de CM2 et joueuse au sein du club dirigé par le mis en cause. Selon les déclarations des plaignants, ils auraient été alertés par des tiers de faits d’abus sexuels survenus lors d’un tournoi de basket-ball organisé à Mbour en septembre 2025.

Entendue en présence de ses tuteurs, la victime a confirmé les faits. Elle a déclaré avoir été contrainte de passer plusieurs nuits dans la tente de son entraîneur durant le séjour à Mbour. Elle soutient que le mis en cause aurait abusé d’elle à au moins cinq (05) reprises, en usant de sa position d’autorité et de contrainte.

Interrogé sur les faits, le suspect a admis avoir partagé sa tente avec la mineure durant ledit tournoi et lui avoir offert des denrées alimentaires. Toutefois, malgré les témoignages et les éléments concordants de l’enquête, il a nié toute relation de nature sexuelle avec la victime.

Le mis en cause a été placé en position de garde à vue pour les besoins de l’enquête. Les investigations se poursuivent afin d’étayer les charges pesant contre lui.

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