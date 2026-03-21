Korité 2026 : la majorité des fidèles célèbre ce samedi

XALIMANEWS: Le Sénégal vit une Korité marquée par une célébration en deux temps. Après qu’une partie de la communauté musulmane a fêté l’Eid el-Fitr vendredi, la majeure partie des fidèles célèbre la fête ce samedi.

Les grandes cités religieuses de Touba et Tivaouane font notamment partie des localités ayant retenu la date du samedi pour la célébration de la Korité.

Cette situation s’explique par les divergences d’observation du croissant lunaire, un phénomène récurrent au Sénégal et dans plusieurs pays musulmans. Tandis que certains fidèles se basent sur des observations locales ayant permis de valider la fête vendredi, d’autres suivent des critères différents, conduisant à une célébration le lendemain.

Malgré cette division du calendrier, l’essentiel demeure l’esprit de la fête, marqué par la prière, le partage et la solidarité entre les communautés.