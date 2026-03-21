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Affaire Pape Cheikh Diallo : 45 arrestations au total, quatre nouveaux suspects écroués

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XALIMANEWS: L’enquête liée à l’affaire Pape Cheikh Diallo continue de connaître des développements majeurs. La Brigade de recherches (BR) de Keur Massar a procédé à de nouvelles interpellations, portant à 45 le nombre total de suspects arrêtés dans le cadre du démantèlement de ce réseau présumé.

Selon des sources judiciaires, les quatre derniers individus interpellés ont été présentés, ce jeudi, au juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Il s’agit de J. Ndiaye, agent dans une compagnie financière, de C. Sarr, restaurateur, de D. Dia, technicien en froid, et de D. Camara, cuisinier.

À l’issue de leur audition, ils ont été inculpés puis placés sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur le même jour.

Des interpellations en plusieurs étapes

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Les arrestations se sont déroulées de manière progressive. Après l’interpellation d’un ressortissant camerounais identifié comme Stéphan, les enquêteurs ont remonté la piste jusqu’à J. Ndiaye, arrêté sur son lieu de travail par des éléments de la gendarmerie en civil.

Les investigations ont ensuite permis de piéger D. Camara, domicilié à Mbao, à travers une commande fictive orchestrée par les enquêteurs.

Parallèlement, C. Sarr a été identifié comme étant un partenaire présumé du commerçant Ibrahima Magib Seck, déjà interpellé aux Almadies. De son côté, D. Dia, technicien en froid, a été arrêté à Pikine Icotaf, soupçonné d’entretenir des liens avec le chanteur Djiby Dramé.

Une enquête suivie au plus haut niveau

D’après les mêmes sources, les mis en cause auraient reconnu les faits qui leur sont reprochés lors des interrogatoires.

Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, suit de près l’évolution du dossier.

Avec ces nouvelles inculpations, le nombre total de personnes arrêtées dans cette affaire s’élève désormais à 45, confirmant l’ampleur de ce dossier judiciaire qui continue de faire grand bruit.

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