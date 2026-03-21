Ziguinchor : « L’aéroport sera achevé d’ici le 30 avril », annonce Ousmane Sonko

XALIMANEWS: Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, ce samedi à Ziguinchor, l’achèvement imminent des travaux de l’aéroport de la capitale du Sud, ainsi que l’accélération du projet de construction d’un nouveau pont destiné à améliorer la mobilité et soutenir le développement économique régional.

Selon le chef du gouvernement, les travaux de l’aéroport sont dans leur phase finale. « Seules quelques finitions techniques restent à réaliser avant son ouverture officielle. D’ici le 30 avril, le chantier devrait être totalement achevé », a-t-il déclaré après la prière de la Korité au quartier HLM de Ziguinchor.

Ousmane Sonko a précisé qu’il aurait souhaité atterrir directement dans la ville, mais que les autorités en charge des infrastructures lui ont indiqué que seule la dernière couche d’enrobé restait à poser avant la mise en service complète de l’aéroport.

Au-delà de cette infrastructure stratégique, le Premier ministre a également évoqué le projet de construction d’un nouveau pont à Ziguinchor. Présenté comme un levier majeur, cet ouvrage vise à fluidifier la circulation et à renforcer les échanges économiques dans toute la région sud.

Il a rappelé que le gouvernement a relancé ce dossier dès son arrivée au pouvoir en 2024. Un appel d’offres a été lancé et une entreprise sino-sénégalaise a été retenue pour la réalisation de ce projet d’envergure, dont le coût est estimé à plusieurs centaines de milliards de francs CFA.

Le projet inclut également des aménagements connexes, notamment la réalisation de l’axe routier Ziguinchor–Tobor, afin d’améliorer la connectivité dans la zone. Une enveloppe de 30 milliards de francs CFA a déjà été inscrite au budget pour finaliser les études techniques et permettre un démarrage rapide des travaux.

Ces initiatives s’inscrivent dans la volonté des autorités de renforcer les infrastructures structurantes et de stimuler durablement le développement économique de la région de Ziguinchor.