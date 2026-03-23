Dopage : le TAS annule la suspension de deux ans du lutteur Siteu

XALIMANEWS: Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annulé, lundi, la suspension de deux ans infligée au lutteur Siteu le 27 juin dernier, selon un communiqué de ses avocats, Maîtres Yvan Henze et Seydou Diagne.

D’après la défense, la juridiction sportive a également invalidé la sanction initialement prononcée par l’Organisation régionale antidopage Afrique Zone II et III (ORAD). Le TAS estime que le contrôle antidopage ayant visé le lutteur “n’avait pas été régulier”, ce qui entraîne l’annulation pure et simple de la procédure. En conséquence, Siteu échappe définitivement à toute sanction liée à cette affaire.

Ses avocats saluent une décision majeure, soulignant les irrégularités constatées dans le processus. Me Yvan Henze a notamment indiqué qu’il est souvent difficile de démontrer les manquements des autorités antidopage, se félicitant ainsi de l’issue du dossier.

Déjà, le 20 juillet, le TAS avait autorisé Siteu à affronter Balla Gaye 2, après examen du dossier et des éléments soulevés par la défense. Le lutteur de l’écurie Lansar s’était alors imposé lors de ce combat.

Blanchi par la plus haute juridiction sportive, Siteu peut désormais se projeter sereinement vers la suite de sa carrière et préparer ses prochains combats.