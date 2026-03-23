Modou Lo : “Le combat contre Sa Thiès va tout clarifier…ce combat peut décider de ma retraite”

XALIMANEWS: Le lutteur Modou Lo, actuel “Roi des arènes”, envisage sérieusement de mettre un terme à sa carrière sur une note positive. Dans un entretien accordé à Canal+, il a affirmé vouloir arrêter la compétition sur une série de victoires.

“Je voudrais arrêter sur une série de victoires. Si je sens que je n’ai plus la force, je ne veux pas que quelqu’un vienne me tirer pour que j’aille combattre”, a-t-il confié.

Le champion des Parcelles Assainies a désigné son prochain combat contre Sa Thiès, prévu le 5 avril à l’Arène nationale, comme un tournant majeur. Selon lui, cette confrontation “va tout clarifier” quant à la suite de sa carrière dans la lutte avec frappe.

Leader de l’écurie Rock Énergie et sacré “Roi des arènes” en 2019, Modou Lo affiche un palmarès impressionnant de 23 victoires, 3 défaites et 1 nul en 27 combats depuis ses débuts en 2006.

En face, Sa Thiès, fils d’un ancien champion des années 1970 et frère de Balla Gaye 2, totalise 16 victoires pour 3 défaites en 19 combats. Un adversaire de taille pour un duel que Modou Lo qualifie de “grand combat”, tout en restant “un combat normal”.

Ce choc très attendu pourrait ainsi marquer un tournant décisif dans la carrière du Roi des arènes, entre confirmation de sa suprématie ou annonce d’un éventuel départ.