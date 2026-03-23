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Justice : le journaliste Soya Diagne définitivement blanchi dans l’affaire des 23,9 millions FCFA

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XALIMANEWS: Bonne nouvelle pour le journaliste Soya Diagne. Après plusieurs mois de procédure judiciaire, il n’est désormais plus inquiété par la justice.

Placée sous mandat de dépôt dans une affaire liée à une commande de lait d’un montant de 23,9 millions de francs CFA non réglée, l’affaire a finalement connu un dénouement favorable pour le mis en cause. Déjà en liberté provisoire depuis janvier dernier, il est désormais totalement libre.

Selon Les Échos, le tribunal des flagrants délits a tranché, mercredi 18 mars, en déclarant qu’aucune poursuite ne peut être retenue contre lui.

Cette décision fait suite aux arguments développés par son avocat, Alioune Badara Fall, lors de l’audience du mercredi 11 mars. Ce dernier avait soulevé deux exceptions majeures : la prescription des faits et l’irrecevabilité de la plainte.

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Sur le premier point, la défense a rappelé que les faits reprochés remontent à 2016, dépassant ainsi le délai légal de trois ans. Concernant l’irrecevabilité, l’avocat a souligné que le plaignant, Souleymane Bâ Diallo, avait déjà saisi le procureur de la République la même année, une plainte qui avait été classée sans suite.

Le tribunal a finalement suivi cette argumentation, actant l’extinction de l’action publique et mettant ainsi un terme définitif à cette affaire.

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