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Keur Massar : Maguaye Barry, le visage de la résistance contre le foncier

Lesenegalaislibre
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XALIMANEWS: Maguaye Barry, plus connu sous le nom de Djewrine, s’impose aujourd’hui comme l’une des figures les plus emblématiques de la lutte citoyenne dans le département de Keur Massar. Originaire de Keur Massar Village, berceau de son engagement, il incarne une génération de leaders communautaires déterminés à défendre leur territoire face aux nombreuses dérives foncières.

Dans une zone fortement marquée par les conflits liés au foncier, où les espaces destinés aux populations sont souvent détournés au profit d’intérêts privés, Djewrine a choisi de se dresser comme un rempart. Très tôt, il comprend que la défense de Keur Massar passe par une mobilisation collective. C’est dans cette dynamique qu’il met en place la plateforme Agir Pour le Développement de Keur Massar, une structure citoyenne qui fédère plusieurs sensibilités locales : des habitants historiques, des jeunes engagés, mais aussi des figures respectées de la communauté.

Sous son impulsion, l’association s’est illustrée par des actions concrètes et visibles sur le terrain. Entre points de presse, campagnes de sensibilisation et descentes sur les sites litigieux, le mouvement a réussi à freiner certaines tentatives de spoliation foncière. Leur combat a notamment permis de préserver des espaces publics initialement destinés aux habitants, que certains voulaient voir transformés en terrains commerciaux.

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Mais réduire Maguaye Barry à son seul combat foncier serait incomplet. L’homme est également reconnu pour son engagement social profond. Proche des populations, il intervient régulièrement dans les actions de solidarité : soutien aux familles en difficulté, accompagnement des jeunes, médiation dans les conflits de quartier, et participation à des initiatives communautaires. Son leadership repose autant sur sa capacité à mobiliser que sur son ancrage humain.

Charismatique, accessible et déterminé, Djewrine incarne une forme de résistance citoyenne à l’échelle locale. Dans un contexte où la pression urbaine et les enjeux fonciers redessinent les équilibres sociaux, il apparaît comme une voix forte, portée par une conviction simple : le développement de Keur Massar doit se faire avec et pour ses habitants.

Aujourd’hui, son combat dépasse les frontières de son quartier. Il symbolise une prise de conscience collective et inspire d’autres initiatives similaires à travers Dakar, où les populations s’organisent de plus en plus pour défendre leurs droits et préserver leur cadre de vie.

PIDvito

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