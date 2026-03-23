Nouvelle vague d’arrestations dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie

XALIMANEWS: L’enquête menée par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar connaît un nouveau tournant avec une série d’arrestations qui viennent alourdir un dossier déjà explosif.

Selon des informations relayées par Libération, quatre nouveaux mandats de dépôt ont été délivrés, accompagnés d’une nouvelle interpellation. Ces personnes seraient liées à des individus déjà mis en cause dans cette affaire d’homosexualité et transmission du VIH Sida.

Au cœur du dossier, des révélations troublantes issues d’aveux jugés particulièrement compromettants. Ces déclarations ont permis aux enquêteurs de remonter de nouvelles pistes, conduisant notamment à l’arrestation d’un deuxième « partenaire » présumé de Djibril Dramé, ainsi qu’un troisième « partenaire » lié à Ibrahima Magib Seck, tous deux désormais placés sous mandat de dépôt.

L’affaire, qui ne cesse de s’étendre, laisse entrevoir l’existence d’un réseau structuré opérant dans l’ombre. Les enquêteurs poursuivent activement leurs investigations, et une nouvelle vague d’arrestations est d’ores et déjà annoncée dans les prochains jours.