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Dette publique : Cheikh Tidjane Dièye démonte les accusations et rassure sur la solidité financière du Sénégal

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XALIMANEWS: ministre Cheikh Tidjane Dièye est monté au créneau pour répondre aux critiques et aux spéculations entourant la gestion de la dette publique du Sénégal. Dans une publication ferme, il a tenu à clarifier la situation financière du pays, tout en dénonçant des accusations qu’il juge infondées et orientées.

Selon lui, certains observateurs avaient récemment prédit un défaut de paiement du Sénégal, affirmant que le pays ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements financiers. Une prévision démentie par les faits, souligne-t-il, puisque le Sénégal a effectivement procédé au paiement de ses échéances « à temps et avec la manière ».

Le ministre déplore toutefois que, malgré cette performance, les critiques persistent. Il pointe notamment du doigt un article du Financial Times, qu’il qualifie de « déséquilibré, confus et largement tendancieux ». Cet article reconnaît certes que le Sénégal a respecté ses engagements, mais suggère que cela aurait été rendu possible grâce à des emprunts non déclarés, une allégation que le ministre rejette catégoriquement.

Dans sa réaction, Cheikh Tidjane Dièye estime que ces accusations traduisent un manque d’arguments face à la résilience de l’économie sénégalaise. Il rappelle que le pays fait face à une dette importante héritée du régime précédent, mais qu’il parvient malgré tout à maintenir le cap grâce à une gestion qu’il qualifie de rigoureuse et innovante.

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Le ministre va plus loin en dénonçant une volonté de certains acteurs de construire un récit alarmiste, dans le but de décrédibiliser les efforts en cours. Selon lui, ces discours relèvent davantage de la spéculation que de l’analyse objective.

Sur le fond, il insiste sur la transparence totale de la politique d’endettement du Sénégal. « Aucun emprunt n’a été caché », affirme-t-il, précisant que toutes les opérations sont intégrées dans la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme (SDMT), inscrites dans les lois de finances et validées par l’Assemblée nationale.

Il ajoute que les opérations réalisées sur les marchés financiers sont clairement mentionnées dans le plan de financement 2025. Les instruments utilisés, notamment les Total Return Swaps, ont également été portés à la connaissance des partenaires techniques et financiers, en particulier du Fonds monétaire international (FMI).

Reconnaissant que certains partenaires peuvent ne pas partager les choix stratégiques du Sénégal, il souligne néanmoins que cela ne saurait contraindre le pays à y renoncer.

En conclusion, le ministre critique une partie de la presse et de l’opposition, qu’il accuse de relayer des informations sans vérification et de manquer de crédibilité. Pour lui, ces nouvelles polémiques ne sont rien d’autre qu’un « ballon de baudruche » destiné à semer le doute, mais facilement démontable face aux faits.

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