New Deal technologique : Tout savoir sur les 7 projets clés dévoilés par Sonko pour digitaliser l’État

XALIMANEWS: Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a procédé mardi au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) au lancement de sept projets structurants du New Deal technologique, présenté comme le socle de la transformation numérique de l’État du Sénégal.

Ces projets s’inscrivent dans une vision ambitieuse axée sur l’amélioration du service public, l’inclusion numérique, la souveraineté des données et le développement de l’économie digitale. Selon le Premier ministre, ils constituent les principales briques de l’infrastructure publique numérique nationale.

L’objectif est clair : bâtir une administration moderne, efficace et orientée vers les usagers, en plaçant le numérique au cœur de l’action publique. Pris dans leur globalité, ces projets visent à améliorer la qualité des services, réduire les délais et les coûts, renforcer la transparence et favoriser une meilleure inclusion des populations.

Ousmane Sonko a également souligné que cette dynamique prépare le Sénégal à devenir une référence en Afrique en matière de transformation digitale, appelant à une mobilisation de tous les acteurs pour réussir cette mutation.

Parmi les initiatives phares figure le projet e-Sénégal, conçu comme un guichet unique des services publics. Cette plateforme offrira une interface numérique centralisée permettant aux citoyens, aux entreprises et à la diaspora d’accéder facilement, de manière sécurisée et continue, aux services administratifs.

Le gouvernement a aussi lancé le programme de connectivité universelle, destiné à garantir un accès équitable à Internet haut débit sur l’ensemble du territoire, notamment dans les zones rurales et enclavées, grâce à des solutions combinant réseaux terrestres et satellitaires.

Autre pilier stratégique : la plateforme d’interopérabilité des systèmes d’information de l’État, qui permettra de fluidifier les échanges de données entre administrations selon le principe du “Once Only”, évitant aux usagers de fournir plusieurs fois les mêmes informations.

Dans le cadre de la modernisation interne, le projet SENGEC (Système électronique de gestion du courrier) a été lancé pour digitaliser entièrement le traitement du courrier administratif, renforcer la traçabilité et réduire l’usage du papier.

Le dispositif comprend également la mise en œuvre effective du Startup Act, visant à structurer l’écosystème des startups et à positionner le Sénégal comme un hub régional d’innovation, à travers des mécanismes de labellisation et des mesures d’accompagnement.

En direction de la diaspora, le projet e-Consulat permettra la digitalisation complète des services consulaires, incluant les demandes de passeport, de carte consulaire ou de visa en ligne, avec un haut niveau de sécurité.

Enfin, une plateforme de suivi-évaluation des projets du New Deal technologique a été mise en place pour assurer un pilotage rigoureux, transparent et en temps réel des programmes grâce à des indicateurs de performance.

La cérémonie de lancement s’est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement, d’acteurs du secteur privé ainsi que de partenaires techniques et financiers.