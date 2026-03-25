Mort suspecte de la tik-tokeuse Khady Sow: l’autopsie change tout, le mari arrêté, l’enquête s’accélère

Ce qui ressemblait à un drame soudain est en train de prendre une tournure bien plus sombre. La mort de Khady Sow, influenceuse active dans la vente de bijoux en ligne et enceinte de sept mois, soulève désormais de sérieux soupçons.

Survenu à la veille de la Korité, célébrée samedi au Sénégal, le décès de la jeune femme a rapidement éveillé des doutes dans son entourage. Selon les révélations du journal L’Observateur dans sa parution de ce mercredi 25 mars, les conclusions préliminaires de l’autopsie, jugées particulièrement préoccupantes, ont poussé les autorités du commissariat central de Guédiawaye à enclencher une enquête à caractère criminel.

L’époux dans le viseur des enquêteurs

Dans le cadre de cette affaire, le mari de la défunte, M. Seck, a été entendu par les forces de l’ordre avant d’être placé en garde à vue pour les besoins des investigations. Une évolution majeure qui semble orienter les soupçons vers le cercle le plus proche de la victime.

Par ailleurs, une opération de perquisition a été effectuée au domicile du couple. Les enquêteurs ont mis la main sur les deux téléphones portables de Khady Sow, désormais analysés avec attention afin de retracer ses derniers échanges et d’éclaircir les circonstances de sa mort, notamment la version du malaise évoquée par son conjoint.

Des éléments troublants relevés par la famille

Plusieurs faits continuent néanmoins de semer le doute dans l’esprit des proches. Ces derniers s’étonnent notamment de la rapidité avec laquelle le corps a été transporté à l’hôpital Roi Baudouin, sans attendre l’arrivée du père de la victime.

« Ce qui nous interpelle, c’est que la dépouille a été évacuée par son mari avant même que son père ne soit sur place », confie un membre de la famille.

Selon les témoignages recueillis, Khady Sow ne souffrait d’aucun problème de santé particulier. La veille du drame, elle aurait mené une soirée ordinaire, entre tâches domestiques et conversations téléphoniques prolongées avec sa mère, sans signe avant-coureur.

Une affaire qui suscite l’émoi

Au fil des révélations, cette affaire continue de provoquer une vive émotion au sein de l’opinion publique, notamment en raison du profil de la victime et des circonstances jugées suspectes de son décès.

L’évolution de l’enquête, notamment l’analyse des données téléphoniques et les résultats finaux de l’autopsie, devrait permettre d’apporter des réponses sur ce drame encore entouré de nombreuses zones d’ombre.