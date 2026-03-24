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Passeports en une semaine : les grandes annonces de Bassirou Diomaye Faye pour les Sénégalais d’Espagne

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XALIMANEWS: En marge de sa visite officielle au Royaume d’Espagne, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a rencontré, ce mardi 24 mars 2026, la communauté sénégalaise établie dans ce pays. Une rencontre marquée par des annonces concrètes visant à améliorer les conditions d’accès aux services administratifs pour les Sénégalais de l’extérieur.

Cette audience intervient dans un contexte d’avancées significatives en réponse aux préoccupations récurrentes de la diaspora, notamment en matière de délivrance de documents officiels. Les délais d’obtention des passeports ont ainsi été considérablement réduits, passant de plusieurs mois à environ une semaine, une amélioration notable saluée par les ressortissants.

Dans le cadre du processus de régularisation en Espagne, un dispositif spécial a également été mis en place afin de faciliter l’accès aux documents administratifs pour les personnes éligibles. Cette initiative vise à accompagner efficacement les Sénégalais concernés dans leurs démarches.

Par ailleurs, les autorités ont instauré un guichet dédié à l’Espagne à Dakar, dans le but d’accélérer le traitement des demandes administratives. Dans la même dynamique, une mission spéciale du ministère de l’Intérieur, consacrée à la production de passeports, sera déployée en Espagne dans les prochains jours.

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Le chef de l’État a également annoncé des réformes structurantes à venir, notamment le déploiement pilote du e-consulat, un outil numérique destiné à simplifier les démarches administratives à distance. D’autres dispositifs innovants sont également en préparation pour mieux répondre aux attentes de la diaspora sénégalaise.

À travers cet ensemble de mesures, l’État du Sénégal réaffirme sa volonté d’apporter des solutions concrètes, rapides et durables aux préoccupations de ses citoyens vivant à l’étranger, en renforçant la proximité et l’efficacité des services publics.

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