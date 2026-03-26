Femmes et diaspora : le parcours inspirant d’Adama Kanté élue conseillère à Montpellier

XALIMANEWS: Née à Bignona, en Casamance, Adama Kanté a grandi dans une famille profondément ancrée dans la politique et le service public. Fille de Moussa Kanté, maire et député pendant près de vingt ans sous le régime de Abdou Diouf, et de Safiétou Sané, militante active du mouvement des femmes socialistes, Adama a hérité d’un sens aigu de la responsabilité collective et d’une passion pour l’action citoyenne.

Après des années d’engagement associatif en France et au Sénégal, elle a franchi une étape majeure dans sa trajectoire : son élection au conseil municipal de Montpellier lors des élections municipales de mars 2026. Cette accession est bien plus qu’une réussite personnelle : elle symbolise la fierté du Sénégal et de l’Afrique. Pour de nombreux compatriotes et membres de la diaspora africaine, voir une femme sénégalaise occuper un mandat électif en Europe est un message fort sur la participation citoyenne, le leadership féminin et la reconnaissance des talents africains à l’international. Elle devient ainsi une référence et une source d’inspiration pour les jeunes générations africaines, affirmant que les frontières ne limitent pas l’engagement et l’impact.

Double identité : un pont entre cultures

Après ses études secondaires au Sénégal, Adama Kanté s’installe en France pour poursuivre des études en droit des affaires à l’Université de Montpellier. Rapidement intégrée dans son pays d’adoption, elle conserve un lien fort avec le Sénégal et revendique fièrement sa double nationalité. Elle considère cette double identité comme un atout : « Être à la fois sénégalaise et française me permet de créer des ponts, de rapprocher des cultures et d’apporter des solutions concrètes à des problématiques locales et internationales. » Cadre dans la protection sociale, elle conjugue carrière professionnelle et engagement citoyen, incarnant une vision moderne de la citoyenneté où la compétence et l’action priment sur les titres.

Engagement associatif : servir sans limites

Depuis de nombreuses années, Adama Kanté est active dans le tissu associatif. Elle a été déléguée de parents d’élèves à la Fédération des Conseils de Parents d’Élèves, membre du conseil d’administration national du FORIM et présidente d’honneur de l’Association des Sénégalais de l’Hérault (2017-2020). Son engagement dépasse le cadre local : elle a coordonné des campagnes de sensibilisation contre le cancer et le diabète au Sénégal et soutenu SOS Méditerranée pour la protection des migrants en détresse. Sa démarche témoigne d’une volonté de servir l’intérêt général avec rigueur et humanité.

Politique locale : de l’associatif à la décision

Aux élections municipales françaises de mars 2026, Adama Kanté s’engage aux côtés du maire sortant Michaël Delafosse. Élue conseillère municipale, elle devient une voix officielle pour les habitants de Montpellier, représentant la diaspora et les minorités. Pour elle, la politique est un prolongement de l’action citoyenne : « Par l’engagement concret et la solidarité, on peut transformer la société et construire un demain plus juste. » Son élection symbolise une participation citoyenne réussie de la diaspora sénégalaise en Europe et renforce la visibilité des femmes issues de l’immigration dans la sphère politique locale.

Une vision inclusive et inspirante

Adama Kanté s’affirme comme un pont entre cultures et générations. Son parcours, de Bignona à Montpellier, de l’engagement associatif à l’action politique, incarne une vision moderne de la citoyenneté : défendre les droits sociaux, promouvoir la cohésion interculturelle et favoriser l’inclusion et l’égalité des chances. Sa trajectoire est un exemple inspirant pour la diaspora sénégalaise et africaine, et pour toutes les femmes qui souhaitent s’engager dans des sphères décisionnelles. À Montpellier, Adama Kanté n’est pas seulement une élue ; elle est un symbole de leadership féminin, de responsabilité civique et de pont entre sociétés.

PIDvito

Xalima 26 mars 2026