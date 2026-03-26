Visite officielle à Madrid : Sénégal et Espagne scellent un partenariat pour 2026-2030

XALIMANEWS: Un accord-cadre fixant les grandes orientations de la coopération entre le Sénégal et l’Espagne pour la période 2026-2030 a été signé, accompagné de plusieurs mémorandums d’entente, dans le cadre de la visite officielle du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye au royaume ibérique, a rapporté l’APS de source officielle.

Un accord-cadre pour un partenariat durable

Lors de sa visite officielle entamée mardi, le président Faye a signé avec le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, un accord-cadre intitulé « Partenariat pour le développement durable Sénégal–Espagne 2026–2030 ». Ce document définit désormais les orientations générales de la coopération bilatérale pour les prochaines années et marque une étape majeure dans le renforcement des relations entre les deux pays.

Des entretiens de haut niveau et une rencontre royale

La visite, qui s’est déroulée du 24 au 26 mars 2026, a été ponctuée d’entretiens de haut niveau, de la signature de plusieurs accords et de rencontres avec des acteurs économiques et institutionnels. Le président Faye a été reçu au Palais royal par Sa Majesté le Roi Felipe VI, avec qui il a eu un entretien suivi d’un déjeuner officiel. Il s’est également entretenu avec Pedro Sánchez au Palais de la Moncloa, pour discuter des relations bilatérales et des questions internationales d’intérêt commun.

Des domaines de coopération renforcés

Au terme des discussions, les deux chefs d’État ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération dans plusieurs domaines stratégiques, notamment l’économie, la migration, la sécurité et le développement durable. Les échanges ont conduit à la signature d’accords et de mémorandums portant sur :

La pêche maritime et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Le tourisme et la promotion du patrimoine culturel et subaquatique. La promotion des relations commerciales et de l’investissement. L’éducation et l’apprentissage des langues.

Une visite historique pour le Sénégal

Cette visite officielle constitue un moment fort pour le Sénégal, affirmant sa position sur la scène internationale et consolidant ses partenariats stratégiques avec l’Espagne. Le partenariat 2026–2030 ouvre la voie à une coopération durable et mutuellement bénéfique dans plusieurs secteurs clés pour le développement économique et social du pays.