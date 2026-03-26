“Tout le monde lié à tout le monde” : les révélations troublantes de l’affaire Pape Cheikh Diallo

XALIMANEWS: L’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et consorts » prend une dimension de plus en plus vertigineuse. Au cœur du dispositif, la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar poursuit ses investigations, appuyée par des éléments numériques jugés déterminants. Malgré le silence observé par Pape Cheikh Diallo, l’exploitation minutieuse de ses téléphones, ainsi que de ceux des autres mis en cause, a permis de mettre au jour un réseau aux ramifications profondes.

Selon des sources concordantes, les données extraites révèlent l’existence d’un système relationnel complexe, impliquant plusieurs profils issus de sphères médiatiques, estudiantines et sociales. Les enquêteurs décrivent un véritable « cercle fermé », où les interactions entre protagonistes étaient multiples, croisées et parfois simultanées, donnant à l’affaire une ampleur inédite.

Dans la dynamique des interpellations, le chroniqueur Kader Dia a été arrêté. Les éléments techniques recueillis par les enquêteurs établiraient des liens étroits entre lui et Ousmane Kadior Cissé, également rattrapé par des échanges et connexions compromettantes avec le principal mis en cause. Un étudiant, présenté comme partenaire dans ce réseau, a lui aussi été interpellé.

Autre fait troublant : Pape Gaye Tall, lié à la plateforme Kewoulo, a également été cueilli par les enquêteurs. D’après les informations disponibles, il aurait entretenu des relations avec plusieurs protagonistes du dossier, notamment Ousmane Kadior Cissé et Ibrahima Magib Seck. Fait marquant, il aurait publié un article sur l’arrestation de Kader Dia quelques minutes seulement avant sa propre interpellation, ce qui intrigue davantage les enquêteurs.

À ce stade, près de 50 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire, dont au moins 7 présentées comme des partenaires présumés directs de Pape Cheikh Diallo. Une série d’interpellations qui confirme l’ampleur du dossier et la détermination des autorités à démanteler ce réseau aux contours encore flous.

Alors que l’enquête se poursuit, de nouvelles révélations pourraient émerger dans les prochains jours, renforçant l’idée d’un scandale majeur impliquant plusieurs figures connues. L’opinion publique, elle, reste suspendue aux conclusions de cette affaire qui continue de secouer les milieux médiatiques et sociaux.