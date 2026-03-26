Kaolack: 05 enfants âgés entre abusés par M. Diallo, ce que cet enfant a révélé a tout déclenché 

XALIMANEWS: La Brigade de recherches de Kaolack a procédé à l’arrestation d’un individu présenté comme un dangereux prédateur, impliqué dans des actes graves sur des mineurs. L’affaire, qui suscite une vive émotion, concerne plusieurs enfants âgés de 5 à 10 ans.

D’après Libération, le suspect, identifié comme Mouhamed Diallo (28 ans), fréquentait les familles des victimes dans un quartier de la région. Il aurait profité de cette proximité pour commettre des abus répétés sur les enfants.

L’affaire a éclaté lorsqu’un des enfants s’est confié à sa mère, alertée par des signes physiques inquiétants. Cette révélation a déclenché une enquête rapide des forces de sécurité, qui ont réussi à localiser et interpeller le suspect à Nguékhoh alors qu’il tentait de prendre la fuite.

Les autorités judiciaires ont ouvert une procédure pour des faits graves incluant viols sur mineurs, actes contre nature et séquestration. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur exacte des faits et d’identifier d’éventuelles autres victimes