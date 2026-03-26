Depeches

Kaolack: 05 enfants âgés entre abusés par M. Diallo, ce que cet enfant a révélé a tout déclenché 

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: La Brigade de recherches de Kaolack a procédé à l’arrestation d’un individu présenté comme un dangereux prédateur, impliqué dans des actes graves sur des mineurs. L’affaire, qui suscite une vive émotion, concerne plusieurs enfants âgés de 5 à 10 ans.

D’après Libération, le suspect, identifié comme Mouhamed Diallo (28 ans), fréquentait les familles des victimes dans un quartier de la région. Il aurait profité de cette proximité pour commettre des abus répétés sur les enfants.

L’affaire a éclaté lorsqu’un des enfants s’est confié à sa mère, alertée par des signes physiques inquiétants. Cette révélation a déclenché une enquête rapide des forces de sécurité, qui ont réussi à localiser et interpeller le suspect à Nguékhoh alors qu’il tentait de prendre la fuite.

Les autorités judiciaires ont ouvert une procédure pour des faits graves incluant viols sur mineurs, actes contre nature et séquestration. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur exacte des faits et d’identifier d’éventuelles autres victimes

Share This Article
Previous Article “Tout le monde lié à tout le monde” : les révélations troublantes de l’affaire Pape Cheikh Diallo
Next Article Locales 2027 : ce que le ministre de l’Intérieur révèle sur le calendrier
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Mort suspecte de la tik-tokeuse Khady Sow: l’autopsie change tout, le mari arrêté, l’enquête s’accélère

Depeches

Un ancien ministre…pour conduite en état d’ivresse

Depeches

Affaire Pape Cheikh Diallo : 45 arrestations au total, quatre nouveaux suspects écroués

Depeches

Accident mortel à Saint-Louis : un “Ndiaga Ndiaye se renverse, deux morts et plusieurs blessés

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Football

Officiel : Le TAS enregistre le recours du Sénégal, la CAF dans la tourmente

Lutte

Sa Thiès prévient Modou Lo : “Je vais le terrasser et prendre la couronne”

Football

Le TAS saisi: le Sénégal contre-attaque après le vol du sacre

Lutte

Dopage : le TAS annule la suspension de deux ans du lutteur Siteu

Football

CAN 2025 : Idrissa Gana Gueye dénonce une décision “ridicule” après le retrait du titre au Sénégal