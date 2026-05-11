Incident informatique au Trésor public : les systèmes partiellement affectés

XALIMANEWS: (Sud Quotidien) La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor a annoncé qu’un incident touche une partie de ses systèmes d’information depuis le dimanche 10 mai 2026, selon un communiqué officiel rendu public ce lundi.

Dans sa note, l’administration indique que des « mesures conservatoires » ont été immédiatement mises en œuvre dès la détection du problème, conformément à son plan de continuité d’activité. Les autorités assurent ainsi avoir engagé les dispositifs nécessaires afin de limiter les perturbations et de maintenir la continuité des services essentiels.

Toutefois, la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor n’a pas précisé la nature exacte de l’incident ni son origine. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué concernant l’ampleur des impacts éventuels sur les services administratifs ou financiers.

L’institution a par ailleurs tenu à rassurer les usagers, tout en les remerciant pour leur compréhension et leur patience face aux désagréments susceptibles d’être occasionnés.

À ce stade, aucune indication n’a été donnée sur un éventuel retour complet à la normale.