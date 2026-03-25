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Affaire Pape Cheikh Diallo : un journaliste de Kéwoulo arrêté

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XALIMANEWS: L’enquête sur l’affaire Affaire Pape Cheikh Diallo continue de s’intensifier. La brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé à l’arrestation d’un journaliste du média Kéwoulo.

Cette interpellation s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’une délégation judiciaire liée à ce dossier tentaculaire, qui ne cesse de prendre de l’ampleur depuis plusieurs semaines.

Il s’agit de la 49e personne arrêtée dans cette affaire, preuve de la détermination des autorités à faire toute la lumière sur ce scandale aux multiples ramifications.

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