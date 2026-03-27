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Guédiawaye : Adama Adus Fall placé en garde à vue après des propos contre la police

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XALIMANEWS: Adama Adus Fall a été arrêté et placé en garde à vue dans les locaux du commissariat central de Guédiawaye. Cette interpellation intervient dans un contexte tendu, après des déclarations publiques dans lesquelles il accuse des agents de la police de faits de corruption.

Selon les informations de xalima, cette nouvelle arrestation fait suite à une première affaire survenue il y a quelques jours. À l’époque, Adama Adus Fall avait été interpellé pour défaut de permis de conduire avant d’être finalement libéré par le juge saisi du dossier.

Cependant, à sa sortie, il a rapidement pris la parole pour dénoncer les conditions de son arrestation. Il a notamment accusé les policiers impliqués de lui avoir réclamé de l’argent en échange de sa libération, des propos qui semblent avoir déclenché cette nouvelle procédure à son encontre.

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