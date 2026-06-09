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Affaire des présumés homosexuels : pourquoi l’audition de Pape Cheikh Diallo tarde encore

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XALIMANEWS: L’instruction judiciaire ouverte au Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye dans l’affaire des homosexuels continue d’avancer. Selon des informations rapportées par le Les Échos, le juge d’instruction multiplie les auditions des personnes impliquées dans cette affaire qui a conduit à l’interpellation de nombreux suspects.

D’après les mêmes sources, l’animateur Pape Cheikh Diallo, bien qu’il figure parmi les premiers mis en cause dans le dossier, n’a pas encore été entendu sur le fond des accusations. Le magistrat chargé de l’enquête privilégierait actuellement les auditions des autres inculpés afin d’établir avec précision les liens éventuels qu’ils pourraient entretenir avec l’animateur, mais aussi avec Djiby Dramé et Mouhamed Dieng.

Toujours selon les informations disponibles, ces deux derniers n’ont pas non plus été interrogés sur le fond du dossier. Les enquêteurs semblent poursuivre un travail de recoupement et de vérification avant de convoquer les principaux protagonistes pour des auditions approfondies.

Avec près d’une centaine de personnes interpellées dans le cadre de cette procédure, l’instruction s’annonce longue. Tout indique que les auditions de fond de Pape Cheikh Diallo et de Djiby Dramé ne devraient pas intervenir dans l’immédiat, le juge poursuivant d’abord l’examen des autres volets de l’enquête.

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