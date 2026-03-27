Union africaine : la candidature de Macky Sall à l’ONU bloquée après une fronde de plusieurs États



XALIMANEWS: Addis-Abeba, 27 mars 2026 – Coup de théâtre au siège de l’Union africaine. La candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies n’a finalement pas été adoptée, après l’opposition d’un groupe significatif d’États membres.

Selon une note officielle de la Commission de l’UA, consultée par RFI, le projet de décision visant à soutenir l’ancien président sénégalais devait être validé selon une procédure dite de « silence ». Ce mécanisme, courant dans les instances diplomatiques, consiste à considérer une décision adoptée en l’absence d’objection dans un délai fixé.

Mais vendredi 27 mars, date limite fixée pour clore cette procédure, une vingtaine de pays ont exprimé leur désaccord, rompant ainsi le consensus nécessaire. Résultat : la décision n’a pas été adoptée, mettant un coup d’arrêt à la tentative de position commune africaine derrière Macky Sall.

Dans le document daté d’Addis-Abeba, la Commission précise que « vingt États membres ont rompu le silence », empêchant de facto l’adoption du texte. Une situation qui illustre les divisions persistantes au sein de l’organisation panafricaine sur des enjeux stratégiques majeurs.

La candidature de Macky Sall, qui avait pourtant bénéficié de soutiens dans plusieurs capitales, semblait s’inscrire dans une volonté de renforcer la présence africaine à la tête des institutions internationales. Mais cette ambition s’est heurtée à des divergences internes, dont les contours restent encore flous.

Certaines sources diplomatiques évoquent des rivalités régionales, tandis que d’autres pointent des désaccords sur la méthode ou le calendrier. À ce stade, aucune liste officielle des pays opposés n’a été rendue publique.

Ce revers intervient dans un contexte où l’Afrique cherche à parler d’une seule voix sur la scène internationale, notamment sur la réforme de la gouvernance mondiale. L’incapacité à s’accorder sur une candidature commune pourrait affaiblir le poids du continent dans les négociations à venir.

Pour Macky Sall, cette étape constitue un obstacle important, sans pour autant signifier la fin définitive de ses ambitions internationales. Reste à savoir si une nouvelle tentative de consensus pourra émerger dans les prochains jours ou semaines.

En attendant, cet épisode met en lumière les défis de l’unité africaine face aux enjeux globaux.