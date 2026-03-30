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Affaire Pape Cheikh Diallo : un réseau médiatique au cœur de l’enquête, des révélations accablantes secouent le milieu

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XALIMANEWS: L’enquête dans le dossier dit « Pape Cheikh Diallo et Cie » connaît une nouvelle accélération. La garde à vue de plusieurs mis en cause, dont le chroniqueur Kader Dia (Sen TV) et les journalistes Ousmane Kadior Cissé (7TV) ainsi que Pape Gaye Tall (Kewoulo), a été prolongée vendredi. Ils devraient être fixés sur leur sort ce lundi.

D’après des informations publiées par Libération, cette prolongation vise à permettre aux enquêteurs de poursuivre les investigations. Ces dernières s’appuient notamment sur des aveux jugés accablants et plusieurs éléments considérés comme compromettants.

Ouverte en février, l’enquête mettrait en évidence l’existence d’un réseau organisé évoluant dans le milieu médiatique sénégalais. Les perquisitions et auditions menées par la Brigade de recherches de Keur Massar auraient permis de rassembler des indices laissant entrevoir une organisation structurée.

À ce stade, 52 personnes ont déjà été interpellées dans cette affaire aux multiples ramifications. Les faits évoqués sont particulièrement graves, incluant notamment association de malfaiteurs, pratiques illicites, transmission volontaire du VIH, blanchiment de capitaux et trafic de drogue.

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