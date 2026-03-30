Tragédie à Goudiry: : le bus de l’ASC Gadiaga heurte un camion en panne, le gardien de but perd la vie

XALIMÀEWS: Le football sénégalais est en deuil. Le gardien de but de l’ASC Gadiaga, Fallou Dièye, a perdu la vie à la suite d’un tragique accident de la circulation survenu ce dimanche sur la route nationale numéro 1, entre les localités de Balla et Goudiry, dans la région de Tambacounda.

Selon les informations rapportées par un responsable du club, le véhicule transportant les joueurs aurait percuté un camion en panne stationné sur la chaussée. Grièvement blessé lors du choc, le portier n’a malheureusement pas survécu à ses blessures.

Dans une déclaration à l’APS, le secrétaire général du club, Cheikh Oumar Thiam, a précisé que l’accident s’est produit aux environs de 12 heures, alors que l’équipe revenait de Kaolack, où elle avait affronté Diamono, s’inclinant sur le score de 1-0 la veille.

Le bilan fait également état de 20 blessés, dont 7 dans un état grave, tous membres de l’ASC Gadiaga. Les victimes ont été évacuées vers l’hôpital de Tambacounda pour y recevoir les soins nécessaires.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.