Actualites

Tragédie à Goudiry: : le bus de l’ASC Gadiaga heurte un camion en panne, le gardien de but perd la vie

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMÀEWS: Le football sénégalais est en deuil. Le gardien de but de l’ASC Gadiaga, Fallou Dièye, a perdu la vie à la suite d’un tragique accident de la circulation survenu ce dimanche sur la route nationale numéro 1, entre les localités de Balla et Goudiry, dans la région de Tambacounda.

Selon les informations rapportées par un responsable du club, le véhicule transportant les joueurs aurait percuté un camion en panne stationné sur la chaussée. Grièvement blessé lors du choc, le portier n’a malheureusement pas survécu à ses blessures.

Dans une déclaration à l’APS, le secrétaire général du club, Cheikh Oumar Thiam, a précisé que l’accident s’est produit aux environs de 12 heures, alors que l’équipe revenait de Kaolack, où elle avait affronté Diamono, s’inclinant sur le score de 1-0 la veille.

Le bilan fait également état de 20 blessés, dont 7 dans un état grave, tous membres de l’ASC Gadiaga. Les victimes ont été évacuées vers l’hôpital de Tambacounda pour y recevoir les soins nécessaires.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

DEPECHES

Renforcement du TER avec sept rames supplémentaires face à la grève annoncée des transporteurs routiers
Grève des transporteurs à Dakar : 3 jours de calvaire pour les populations du 30 mars au 1er avril 2026
Affaire Pape Cheikh Diallo : Me El Hadj Diouf dément son arrestation, nie toute interpellation et annonce une plainte
Révélations troublantes après l’arrestation Ass Dione
Share This Article
Previous Article Enquête affaire Pape Cheikh Diallo : Ass Dione passe aux aveux et évoque « Seytane », Kader et Kadiir ont révélé…
Next Article Affaire Pape Cheikh Diallo : un réseau médiatique au cœur de l’enquête, des révélations accablantes secouent le milieu
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Mermoz/Sacré-Cœur : une avenue bientôt au nom de Serigne Modou Kara, le maire Alioune Tall remet l’acte de délibération

Actualites

Fête du 4-Avril : plus de 5 000 participants attendus dans la zone militaire n°3 (Kaolack, Kaffrine, Fatick)

Actualites

Sénégal : Ousmane Sonko lance un immeuble Waqf pour financer l’enseignement coranique

Actualites

Université Gaston Berger : le bras de fer entre étudiants et direction s’intensifie

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte

Lutte simple : Paul Menthe triomphe à l’Arène nationale et empoche 21 millions FCFA

Football

Démission du Secrétaire Général de la Confédération Africaine de Football : Véron Mosengo-Omba tourne une page

A la Une Football

Sénégal bat le Pérou (2-0) : les Lions confirment leur statut de champions d’Afrique au Stade de France

Football

Sénégal vs Pérou : Pape Thiaw dévoile son onze de départ au Stade de France

Football

Sénégal vs Pérou: les Lions présentent leur trophée à la diaspora au stade de France