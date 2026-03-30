Finance : le premier appel public à l’épargne du Sénégal explose tous les records

XALIMANEWS: Le Sénégal a réussi son premier appel public à l’épargne de 2026, mobilisant 304 milliards de francs CFA, soit 152% de l’objectif initial.

Pour Sud Quotidien, ce succès envoie un signal fort aux marchés financiers sous-régionaux, montrant la confiance des investisseurs malgré un contexte économique difficile.

Le pays fait face à un fort endettement, qui a conduit à une nouvelle dégradation de sa note souveraine par Standard & Poor’s, passant de B- à CCC+, une catégorie “hautement spéculative”.

Ce résultat illustre la capacité du Sénégal à sécuriser des financements même dans un environnement économique fragile.