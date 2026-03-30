Supporters sénégalais détenus au Maroc : nouveau coup dur, le procès encore renvoyé au 13 avril

XALIMANEWS: C’est un nouveau rebondissement qui risque de susciter incompréhension et frustration au Sénégal. Le procès en appel des supporters sénégalais détenus au Maroc a été une nouvelle fois renvoyé, prolongeant ainsi une attente déjà jugée interminable par leurs proches.

Initialement prévue ce lundi 30 mars 2026, l’audience devant la cour d’appel de Rabat n’a finalement pas pu se tenir. Les juges ont décidé de reporter l’examen du dossier au 13 avril prochain, à la demande de la partie civile. Il s’agit du deuxième renvoi dans cette affaire qui tient en haleine l’opinion publique sénégalaise depuis plusieurs mois.

Ces 18 supporters sénégalais sont incarcérés depuis janvier, à la suite d’incidents survenus en marge de la finale de la CAN 2025 organisée au Maroc. En première instance, ils avaient été condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme pour des faits liés à des violences et actes de hooliganisme.

Ce nouveau report vient prolonger leur séjour en détention, alors que leurs familles et leurs avocats espéraient une issue rapide en appel. Du côté de la défense, la déception est palpable, même si des sources indiquent que les conditions de détention restent acceptables et que l’état de santé des détenus ne suscite pas d’inquiétude particulière.

Au Sénégal, cette affaire continue de faire réagir, notamment sur les réseaux sociaux où de nombreuses voix s’élèvent pour réclamer plus de diligence dans le traitement du dossier.

Sauf nouveau renvoi, le 13 avril pourrait donc être une date décisive pour ces supporters, dont le sort reste suspendu à la décision de la justice marocaine.