Fonds d’appui à la presse : le ministre détaille la répartition tant attendue 

XALIMANEWS: Le ministère de la Communication a publié un rapport détaillant la gestion du Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP), faisant état d’une enveloppe globale de plus de 1,89 milliard FCFA destinée aux entreprises de médias.

Selon le document, la répartition des financements place les radios communautaires en tête, avec la dotation la plus importante de 412 200 000 FCFA, représentant ainsi la part la plus significative du fonds. Elles sont suivies par la presse en ligne, qui reçoit 326 800 000 FCFA, confirmant la montée en puissance du numérique dans le paysage médiatique sénégalais.

Les télévisions se voient attribuer 157 500 000 FCFA, tandis que la presse écrite bénéficie de 106 000 000 FCFA, dans un contexte marqué par les défis économiques du secteur. Les radios commerciales ferment la marche avec une allocation de 96 250 000 FCFA.

Le rapport s’inscrit dans une démarche de transparence et de rationalisation de l’utilisation des ressources publiques destinées à la presse, soulignant l’engagement de l’État à soutenir les médias tout en veillant à une répartition équitable et justifiée des fonds.