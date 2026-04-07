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Rapatriement de Daddy Bibson : levée du corps et inhumation prévues ce mercredi à Yoff

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XALIMANEWS: Le corps de Cheikh Bou Coly, plus connu sous le nom de Daddy Bibson, est attendu à Dakar ce mercredi à 7h du matin. Il arrivera à bord d’un vol de la compagnie Delta Air Lines.

Selon les informations de Xalima, la levée du corps ainsi que l’inhumation se tiendront le même jour à partir de 10h30 au cimetière musulman de Yoff.

La cérémonie funéraire sera dirigée par Cheikh Mamour INSA, dans le respect des rites musulmans.

Famille, proches et fidèles sont ainsi attendus nombreux pour rendre un dernier hommage à Daddy Bibson.

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