Grève illimitée des transporteurs : Yankoba Diémé exprime sa “grande surprise” malgré des accords obtenus

XALIMANEWS: Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, s’est dit surpris par la décision des syndicats du secteur des transports de décréter une grève illimitée, alors même que des avancées significatives avaient été enregistrées lors des négociations.

En déplacement à Ziguinchor, en marge d’une visite du chantier de l’aéroport, le ministre a rappelé que l’État avait engagé un troisième tour de discussions avec les représentants des transporteurs. Selon lui, ces échanges se sont déroulés dans un climat « franc et direct », avec une forte mobilisation des services de l’État, y compris un dimanche.

Malgré cela, Yankoba Diémé affirme avoir été surpris de voir certains syndicats annoncer une grève dans la presse, alors même qu’un accord avait été trouvé sur cinq des dix points de revendications soumis.

Parmi les points ayant fait l’objet d’un consensus, le ministre a évoqué la question de la visite technique des véhicules, notamment ceux communément appelés « Cheikhou Cherifou ». À ce sujet, l’État a mis en place des unités mobiles d’inspection afin de faciliter les contrôles dans les régions.

D’autres mesures importantes ont également été actées, notamment la simplification des contrôles au niveau des stations de pesage, l’amélioration du circuit administratif des transporteurs, ainsi que l’extension du régime simplifié de sécurité sociale à l’ensemble des acteurs du secteur, au-delà des seuls membres de l’Association de financement des professionnels du transport urbain. Il a également été convenu de la rénovation des gares routières, en collaboration avec les professionnels, tout en rappelant que ces infrastructures restent la propriété de l’État.

Le ministre a par ailleurs insisté sur la nécessité de moderniser le secteur des transports, soulignant que le renouvellement du parc automobile ne saurait être une option. Selon lui, il est essentiel de prendre en compte le citoyen qui utilise ces services et de garantir sa satisfaction.

Réagissant à la fermeture de certaines gares routières par des syndicats, Yankoba Diémé a dénoncé une tentative d’imposer leurs décisions. Il a prévenu que l’État prendra des mesures dans les prochaines 24 heures pour faire face à la situation.

Enfin, il a rappelé que si le dialogue reste une priorité pour l’État, celui-ci se doit également de faire preuve de fermeté lorsque les circonstances l’exigent.