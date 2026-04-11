Lutte

Bouba vs Petit Lo : le choc des jeunes loups à l’Arène nationale, duel de techniciens

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XALIMANEWS: Un combat explosif entre deux jeunes lutteurs en pleine ascension est prévu ce samedi à l’Arène nationale. Une affiche très attendue qui oppose deux espoirs confirmés de la lutte sénégalaise, prêts à franchir un nouveau cap dans leur carrière.

Bouba, pensionnaire de l’écurie Yembeul-Boun-Malika, fera face à Petit Lo de Rock Énergie. Ce duel met aux prises deux techniciens redoutés, réputés pour leur intelligence dans l’arène et leur puissance physique.

Invaincu depuis ses débuts, Bouba impressionne par sa rigueur tactique et sa solidité. Sa dernière sortie face à Mbacké Faye, proche de son adversaire du jour, a confirmé tout son potentiel et renforcé son statut de sérieux prétendant au sommet.

En face, Petit Lo, neveu de Modou Lo, avance également avec de solides arguments. Malgré une seule défaite à son actif, il reste sur une victoire éclatante, expédiant son dernier combat en quelques secondes face à Siteu Bou Anti.

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Ce face-à-face entre deux des meilleurs jeunes talents du moment s’annonce explosif. Au-delà de la victoire, l’enjeu est clair : décrocher un ticket pour se rapprocher du sommet de la lutte sénégalaise et s’imposer comme une nouvelle tête d’affiche incontournable.

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