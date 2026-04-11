FIARA 2026 : Bassirou Diomaye Faye croit en la souveraineté alimentaire du Sénégal

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé samedi à Dakar sa “profonde conviction” que le Sénégal peut atteindre la souveraineté alimentaire et même devenir un exportateur de produits agroalimentaires transformés.

En visite à la Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales, le chef de l’État a affirmé que le pays dispose d’atouts majeurs, notamment des ressources hydriques, des terres arables et une expertise locale capable de soutenir cette ambition. Selon lui, le Sénégal pourrait même devenir un véritable “grenier” pour d’autres pays moins dotés.

Se disant “impressionné” par la diversité et la qualité des produits exposés, le président a également salué l’engagement croissant des femmes dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la transformation agroalimentaire.

Bassirou Diomaye Faye a aussi mis en avant l’implication des jeunes, qu’il appelle à investir davantage dans les métiers agricoles. Il a insisté sur le rôle de la formation comme levier essentiel pour structurer et moderniser le secteur.

Le chef de l’État s’est réjoui de voir que des domaines autrefois délaissés, comme l’agriculture et l’élevage, suscitent désormais un intérêt croissant. À ses yeux, cette dynamique constitue un socle solide pour le développement économique du pays.

Il a par ailleurs souligné les progrès enregistrés dans la transformation des produits agricoles, notamment l’amélioration de la qualité du riz local, désormais plus compétitif sur le marché international.

Dans le domaine de l’élevage, le président a salué les avancées significatives, notamment en matière de croisement des races grâce à la recherche scientifique, permettant d’obtenir des performances accrues et des revenus plus importants pour les jeunes acteurs du secteur.

Enfin, il a félicité les initiatives de l’Agence de développement et d’encadrement des PME, qui ont facilité la participation de nombreux exposants à cette 26e édition de la FIARA, laquelle réunit près de 800 exposants venus d’une vingtaine de pays.