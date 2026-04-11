Actualites

FIARA 2026 : Bassirou Diomaye Faye croit en la souveraineté alimentaire du Sénégal

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé samedi à Dakar sa “profonde conviction” que le Sénégal peut atteindre la souveraineté alimentaire et même devenir un exportateur de produits agroalimentaires transformés.

En visite à la Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales, le chef de l’État a affirmé que le pays dispose d’atouts majeurs, notamment des ressources hydriques, des terres arables et une expertise locale capable de soutenir cette ambition. Selon lui, le Sénégal pourrait même devenir un véritable “grenier” pour d’autres pays moins dotés.

Se disant “impressionné” par la diversité et la qualité des produits exposés, le président a également salué l’engagement croissant des femmes dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la transformation agroalimentaire.

Bassirou Diomaye Faye a aussi mis en avant l’implication des jeunes, qu’il appelle à investir davantage dans les métiers agricoles. Il a insisté sur le rôle de la formation comme levier essentiel pour structurer et moderniser le secteur.

DEPECHES

Grève des transports : comment Bassirou Diomaye Faye a désamorcé la crise
Pédophilie et viol : un bilan préoccupant malgré le durcissement de la loi
Ousmane Sonko fixe les mesures pour assurer un approvisionnement suffisant en moutons pour la Tabaski 2026
Sénégal : une proposition de loi pour réformer les règles d’inéligibilité électorale

Le chef de l’État s’est réjoui de voir que des domaines autrefois délaissés, comme l’agriculture et l’élevage, suscitent désormais un intérêt croissant. À ses yeux, cette dynamique constitue un socle solide pour le développement économique du pays.

Il a par ailleurs souligné les progrès enregistrés dans la transformation des produits agricoles, notamment l’amélioration de la qualité du riz local, désormais plus compétitif sur le marché international.

Dans le domaine de l’élevage, le président a salué les avancées significatives, notamment en matière de croisement des races grâce à la recherche scientifique, permettant d’obtenir des performances accrues et des revenus plus importants pour les jeunes acteurs du secteur.

Enfin, il a félicité les initiatives de l’Agence de développement et d’encadrement des PME, qui ont facilité la participation de nombreux exposants à cette 26e édition de la FIARA, laquelle réunit près de 800 exposants venus d’une vingtaine de pays.

Share This Article
Previous Article K.O éclair : Petit Lo détruit Bouba en quelques secondes
Next Article À 18 ans, Bara Sapoko Ndiaye fait ses débuts avec le Bayern et impressionne déjà
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Musées universels : la vision de Souleymane Bachir Diagne pour le Sénégal

Actualites

Italie : deux Sénégalais interpellés après des incidents violents à Gênes et Parme

Actualites

Bignona : Comment la Police a démantelé un réseau de vol et de recel de marchandises…

A la UneActualites

Dette, jeunesse, dépendance : Ousmane Sonko secoue le débat sur la souveraineté africaine

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

À 18 ans, Bara Sapoko Ndiaye fait ses débuts avec le Bayern et impressionne déjà

Lutte

K.O éclair : Petit Lo détruit Bouba en quelques secondes

Lutte

Bouba vs Petit Lo : le choc des jeunes loups à l’Arène nationale, duel de techniciens

Football

Coupe du monde 2026 : aucun arbitre sénégalais sélectionné, 7 Africains retenus

Football

Football Angola : Aliou Cissé nommé entraîneur des Palancas Negras