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Montpellier: Adama Kanté propulsée adjointe au maire, en première ligne pour piloter une mission stratégique

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XALIMANEWS: À l’issue du premier conseil municipal de Montpellier, Adama Kanté, d’origine sénégalaise, a été nommée adjointe au maire, avec une délégation stratégique portant sur le quartier Hôpitaux-Facultés ainsi que le conseil des étrangers.

Une distinction qu’elle attribue d’abord à la volonté du maire Michaël Delafosse, mais également à la confiance accordée par les habitants de la ville, qui ont porté l’équipe municipale à la tête de la gouvernance locale.

Dans sa déclaration, l’élue affiche clairement ses ambitions pour ce mandat. Sa priorité : servir sans relâche, avec un engagement total au profit du collectif et de l’intérêt général. Consciente de la portée de cette responsabilité, Adama Kanté insiste sur l’exigence de résultats, de performance et d’atteinte des objectifs au service exclusif des Montpelliérains.

Elle met en avant un socle de valeurs qui guideront son action : abnégation, dévouement, professionnalisme, éthique, humilité, intégrité et bienveillance, autant de principes qu’elle considère essentiels dans l’exercice de ses fonctions publiques.

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L’adjointe au maire a également tenu à exprimer sa gratitude envers ses collaborateurs professionnels, notamment Philippe Trotabas, Laëtitia Goeau et Stefan Boof, ainsi que son équipe, saluée pour son accompagnement dans ses engagements citoyens.

Dans le même élan, elle a adressé ses remerciements à sa famille et à l’ensemble de ses soutiens pour leur appui constant.

Enfin, Adama Kanté a insisté sur la nécessité d’un travail collectif et transversal avec les élus, les fonctionnaires et tous les acteurs locaux. Déterminée à être présente sur le terrain, elle entend transformer les engagements en actions concrètes, rappelant que, selon les mots du maire, « le compte à rebours a déjà commencé

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